Kocaelispor, Serdar Dursun ile Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklama ile Dursun'un takıma katıldığı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor transferin bitimine 24 saat kala Serdar Dursun'u renklerine bağladı. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor