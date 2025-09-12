Kocaelispor, Serdar Dursun ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor transferin bitimine 24 saat kala Serdar Dursun'u renklerine bağladı. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ