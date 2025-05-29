Kocaelispor, Selçuk İnan ile Anlaştı

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönüş yapan Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktör netleşti. Yerli ve yabancı birkaç teknik adam ile görüşen yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardı. İnan ile sözleşme detayları pazartesi günü görüşülecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere pazartesi günü şehrimize gelecektir." - KOCAELİ