Kocaelispor, Selçuk İnan ile Anlaşma Sağladı

Kocaelispor, Selçuk İnan ile Anlaşma Sağladı
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile yarın sözleşme imzalayacak. İmza töreni Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenecek.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile yarın sözleşme imzalayacak.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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