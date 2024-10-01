Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçından Sonra Yorumlar

Kocaelispor - Şanlıurfaspor Maçından Sonra Yorumlar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Şanlıurfaspor ile yapılan 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası Türk futbolunun kötü bir gün geçirdiğini ifade etti. Sağlam, maçın temposuzluğunu ve hakemin performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri ise iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maç öncesindeki hedeflerinin güzel bir oyunla maçı kazanıp ardından liderlik keyfini yaşamak istekilerini söyledi.

Sağlam, ilk devre fazla üretken olmasalar da pozisyonları olduğunu kaydederek, "İkinci yarıda maalesef futbol oynanmadı. Bugün futbol adına kara bir gün, 35 yıldır futbol içerisindeyim bu kadar futboldan uzak, oyuncuların yere yattığı, autların geç kullanıldığı, taca gidecek oyuncu bulunmadığı, kalecinin autu 45-50 saniyede kullandığı, bir oyuncu yatarken bir başkasının yattığı... Türk futbolu adına çok kötü bir gündü, Türk futbolunun içerisinde böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakemini de eleştiren Sağlam, rakibin vakit geçirmeye yönelik hareketlerine göz yumduğunu belirtti.

Sağlam, ev sahibi olunan maçlarda 1 puanın yeterli olmadığını dile getirerek,"Ligin üst tarafında 13'er puanlı 3 takım var. Görünen o ki bu lig bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise rakibi iyi analiz ettiklerini ve maçta iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Sözeri, maç içerisinde farklı stratejiler denediklerini vurgulayarak," Eksikliklerimiz var. Tepki göreceğim ama iyi oyun sunmaya çalışıyoruz. Ben oyunun tempo kazanmasından yanayım. İyi oyun isteyen bir teknik adamım. Yere yatmak bizim planımızda yoktu, 2 oyuncumu yere yattıkları için değiştirdim, sakatlandılar. 12 dakika uzattı, 13 dakika oynandı futbolseverler bunu görmek istemiyor." dedi.

Kocaelispor'un iyi mücadele ettiğine değinen Sözeri," Ertuğrul Sağlam kazanmak için iyi hamleler yaptı. Çok az hata yaptık, uzatmalarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek 3 puanla gidebilirdik ama 1 puan da bizim için çok değerli. Bizim gibi bütçesi düşük genç takımlar için 1 puan değerli." diye konuştu.

Bir gazetecinin, ikinci yarı sahaya 6 dakika geç çıkmalarının sebebini sorması üzerine Sözeri, "Modern protestoya her zaman varız. Böyle küçük bir şey yaptık diyelim. Sahaya çıkmama gibi bir şey asla olamaz. Başkanımız, yöneticilerimiz böyle bir şey dese bile böyle bir şey söz konusu olamaz. Profesyonel bir ligde mücadele ediyoruz, zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Sahaya çıkmamak gibi bir şey duymadım. Böyle bir şey olsaydı bile ben hep sahada kalmaktan yanayım." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

Ertuğrul Sağlam Şanlıurfaspor Futbol

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi

 Korkulan oldu! İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

İşte tüm dünyanın dikkatini çevirdiği Lübnan'dan ilk görüntüler

 Kara operasyonuyla birlikte harekete geçtiler! ABD, Orta Doğu'ya ek asker ve savaş uçağı gönderecek

"Ateşkes" diyen Bıden, bir yandan da katliama destek verecek
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! Üç şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Ümraniye, Avcılar, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Antalya elektrik kesintisi! 1-2 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Sebat Gençlik Spor Kahramanmaraş İstiklal maçı ne zaman, saat kaçta, kaç kaç Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Orduspor 1967 Polatlı 1926 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?, kaç kaç? Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Denizlispor Büyükçekmece Tepecik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig 7 Eylül Turgutlu 1984 Ağrı 1970 SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Niğde Belediyesi Bursa Nilüfer FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mardin 1969 Spor Erciyes 38 Futbol SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zonguldak SSK Kırıkkale FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Zonguldak SSK Kırıkkale FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });