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Kocaelispor Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Kocaelispor Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı
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1. Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Kutlama konserleriyle binlerce taraftar bu anı coşkuyla kutladı.

1'İNCİ Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede bitirerek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yeşil-siyahlı takım kupayı almasının ardından statta sanatçıların katılımıyla kutlama gerçekleştirildi.

1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen yeşil-siyahlı takım, statta düzenlenen programla şampiyonluk kupasını aldı. Kupa töreninin ardından Demet Akalın, Bayhan, Ferman Akgül, Madrigal ve Mary Jane statta kurulan sahnede konser verdi. Binlerce taraftar, kupa sevincini konserlerle kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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