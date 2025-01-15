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Kocaelispor, Samet Yalçın'ı Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, deneyimli orta saha oyuncusu Samet Yalçın ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın, transferi için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtirken, başkan Recep Durul'un katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Samet Yalçın arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Samet." denildi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Yalçın, Kocaelispor'a transferi için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek uzun yıllar çalıştığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile Kocaelispor'da da başarılı olmak istediğini kaydetti.

Yalçın için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Sipay Bodrum FK'da oynayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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