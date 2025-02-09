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Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Rivas için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Rigoberto Manuel Rivas Vindel arasında 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rivas için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Son olarak Hatayspor'da oynayan Rivas, bu sezon forma giydiği 17 maçta takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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