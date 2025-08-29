Kocaelispor, Onur Öztonga'yı Boluspor'a Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Onur Öztonga'yı 2025-2026 sezonu sonuna kadar Boluspor'a kiraladığını duyurdu. Onur, geçen sezon Kocaelispor'da 18 maçta 2 gol atmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2022'de defans oyuncusu Onur Öztonga'nın bonservisini Boluspor'a kiraladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Öztonga 2025-2026 sezonu sonuna kadar Boluspor'a kiralanmıştır. Başarılar Onur." ifadesine yer verildi.

Onur Öztonga, geçen sezon Kocaelispor'da 18 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, kendisine 'Evladım' diyen Fatih Terim'i de sildi

Kerem Aktürkoğlu, Terim'e de acımadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.