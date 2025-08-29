Kocaelispor, Onur Öztonga'yı Boluspor'a kiraladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 19.00'da Kayserispor'u ağırlayacak olan Kocaelispor'da kadro planlaması sürüyor. Borçsuzluk belgesi alamadığı için kadrodaki oyuncu sayısı 28'den 25'e düşürülen yeşil-siyahlılarda Onur Öztonga, sezon sonuna kadar kiralık olarak Boluspor'a gönderildi. Bir yandan eksik mevkilere takviye için çalışan, bir yandan da eylül ayının sonuna kadar 150 milyon TL ödeyip borçsuzluk belgesi almanın yollarını arayan Körfez ekibinde Mesut Can Tunalı ve Furkan Gedik'in de gönderilmesi gündemde yer alıyor.