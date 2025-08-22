Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Kiralık Olarak Kendi Kadrosuna Katıyor

Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Kiralık Olarak Kendi Kadrosuna Katıyor
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Anlaşma, oyuncunun kulübü Dinamo Kiev ile yapıldı ve Syrota, Geçen sezon Maccabi Haifa'da forma giymişti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak Maccabi Haifa'da forma giymişti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
