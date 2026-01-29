Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2025-26 sezonunda 8 maça çıktı.