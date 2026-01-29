Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig takımı Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Oleksandr Syrota ile yollarını ayırdı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2025-26 sezonunda 8 maça çıktı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor