Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol kanat Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı. Çağlayan, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sol kanat Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan arasında ön protokol akdedilmiş olup, futbolcumuz sponsor hastanemiz olan Atakent Cihan Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçip 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaktır. Hoş geldin Oğulcan." denildi.

Çağlayan için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Çağlayan, yeşil-siyahlı ekipte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun ilk devresinde Gaziantep FK'de 9 maça çıkan 28 yaşındaki Çağlayan, ligin ikinci devresinde Kasımpaşa formasıyla 16 maçta, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: AA / Spor

Oğulcan Çağlayan Trendyol Çağlayan Futbol Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi

Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title