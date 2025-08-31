Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ı Arca Çorum FK'ye Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın Arca Çorum FK'ye transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulüp, futbolcunun transfer görüşmeleri için izninin verildiğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
