Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk'ü de renklerine bağladı.

Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk'ü de renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TFF 2. Lig ekibi, Kocaelispor, art arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp, Galatasaray alt yapısından yetişen 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da geçiren Mertan, 11 lig 2 kupa maçı olmak üzere 13 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli oyuncuyla opsiyon hakkı Kocaelispor'da olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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