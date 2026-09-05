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Kocaelispor, Keita'nın sözleşmesini feshetti

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Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın sözleşmesini izinsiz ve mazeretsiz antrenmanlara katılmaması nedeniyle tek taraflı ve haklı feshettiğini duyurdu. Kulüp, FIFA'ya tazminat davası açacağını açıkladı.

Kocaelispor, Malili futbolcu Habib Ali Keita'nın sözleşmesini tek taraflı ve haklı nedenle feshettiğini açıkladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Keita'nın sezon öncesi hazırlık kampları ile antrenmanlara izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmadığı bildirildi.

Futbolcunun, bu sezonki müsabakalara da katılmadığı aktarılan açıklamada, kendisine sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda ihtarnameler gönderildiği belirtildi.

Keita'nın, gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden doğan edimlerini ağır ve ısrarlı şekilde ihlal ettiği savunulan açıklamada, bu durumun taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin Kocaelispor açısından devamını çekilmez hale getirdiği kaydedildi.

Bu gerekçelerle sözleşmenin kulüp tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiği belirtilen açıklamada, "Kulübümüz tarafından futbolcu hakkında ve müteselsil sorumluluk ilkesi mucibince feshi müteakip olması halinde futbolcu ile ilk sözleşmesel ilişkiye girecek üçüncü kulübe FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava ikame edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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