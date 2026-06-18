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Kocaelispor, Karol Linetty'nin sözleşmesini uzattı

Kocaelispor, Karol Linetty'nin sözleşmesini uzattı
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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak 2027 yılına kadar takımda kalmasını sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunun futbolcu tarafından kullanıldığını duyurdu. Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Linetty'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullandığı bildirildi. Açıklamada, bu gelişme doğrultusunda futbolcunun sözleşmesinin 2026-2027 sezonunu da kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokan Polonyalı oyuncu, gelecek sezon da yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giymeyi sürdürecek.

Linetty, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 25'i Trendyol Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev yaptı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu 2 asistlik performansla tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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