Kocaelispor, Karol Linetty ile Ön Protokol İmzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile transfer için ön protokol imzaladı. Linetty, şehre gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

KOCAELİSPOR, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'in (30) transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen Karol Linetty'nin transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzalandığını bildirdi. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir"

