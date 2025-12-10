Kocaelispor, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirterek,"çok önemli oyuncuları bulunan, lig tecrübesi olan" Karagümrük'ün ligde bulunduğu sıranın yanıltıcı olduğunu söyledi.

Kendi yapacaklarına odaklandıklarını aktaran İnan, "Onlar da maça final gibi bakacaktır ama biz de öyle bakıyoruz. Oyuncularıma sürekli bunu aşılamaya çalışıyorum. Her maç bir final, her puan altın değerinde. Lig uzun maraton, çok zorlu." dedi.

İnan, yasadışı bahis soruşturmasına ilişkin soruyu, "Futbol dışı olayları çok konuşmayı sevmem. Doğru şeylerin yapılmasını temenni ediyorum. Ortada bir suç varsa adalet gereğini yapacaktır. İnşallah bu tür olaylar çözülür ve sadece futbolun konuşulduğu bir ortam olur." diye cevapladı.

Yeşil-siyahlı ekibin savunma oyuncusu Massadio Haidara ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının sanılanın aksine zorlu geçeceğini belirterek "Biz de bundan bir kaç hafta önce o sıralardaydık. Bu sıralardaki takımlarla oynadığınız zaman daha fazla mücadele ediyorlar. Bizim yaptığımız gibi. Zor bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.