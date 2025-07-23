Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen'i Transfer Etti
Kocaelispor, 21 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen'i Altınordu FK'dan 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 50 pay şartı da bulunuyor.
KOCAELİSPOR, 21 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da transfer süreci devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekibin Altınordu FK ile yaptığı görüşmeler sonucu kaleci Serhat Öztaşdelen'i 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada sonraki satıştan yüzde 50 pay şartıyla anlaşmanın yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor