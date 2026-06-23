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Kocaelispor, kaleci Onurcan Piri'yi kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Onurcan Piri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Onurcan Piri, Zecorner Kayserispor'da geçen sezon 5 maça çıktı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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