Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jovanovic, sağlık kontrolünün ardından kulüple ilişkisini resmiyete dökerek yeni sezon için hazır hale geldi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic ile prensipte anlaştığını, kulübü Partizan ile de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiğini imzaladıkları sözleşmeyle duyurmuştu. Sağlık kontrolü için Jovanovic'i kente davet eden Kocaelispor bugün, Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kalecinin transferini tamamlayan Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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