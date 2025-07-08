Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti

Kocaelispor, Juventus'tan transfer etti
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor birkaç gün önce prensipte anlaştıklarını duyurduğu Joseph Nonge'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'de sezonun başlaması için geri sayım yapan ve hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki kampta sürdüren Kocaelispor transferde en son Joseph Nonge Boende ile anlaşıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için kente geldiğini duyurmuştu.

BOENDE RESMEN KOCAELİSPOR'DA

Bonservisi bir yıl daha Juventus'ta olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Boende'yi sonraki satıştan İtalyan ekibine pay verme şartıyla renklerine bağladı. Sözleşme detaylarını görüşen taraflar sağlık kontrolünün de olumlu sonuçlanmasının ardından masaya oturdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Kocaelispor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Joseph Nonge Boende'nin ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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