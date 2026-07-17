Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıyı Arda Özyar'ın golüyle önde kapatan Kocaelispor, ikinci yarıda Ömer Faruk Duymaz'ın uzak mesafeli golüne engel olamadı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdüğü kampın son gününde İstanbulspor'la karşılaştı.
Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-siyahlı ekip Arda Özyar'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İstanbulspor, 46. dakikada Ömer Faruk Duymaz'ın uzak mesafeden attığı golle beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.