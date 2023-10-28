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Kocaelispor ile Gençlerbirliği Berabere Kaldı

Kocaelispor, 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Candeias ve Beridze'nin golleri Kocaelispor'a, Kayode ve Musa Çağıran'ın golleri ise Gençlerbirliği'ne puanı getirdi.