Kocaelispor ile Gençlerbirliği Berabere Kaldı
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Kocaelispor, 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Candeias ve Beridze'nin golleri Kocaelispor'a, Kayode ve Musa Çağıran'ın golleri ise Gençlerbirliği'ne puanı getirdi.
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Mert Çölgeçen), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Fofana), Candeias, Amaral (Dk. 62 Barış Alıcı), Beridze (Dk. 85 Kouakou), Tanque (Dk. 85 Atabey Çiçek)
GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir - Nzaba, Alperen Babacan, Musa Çağıran, Sambou Yatabare (Dk. 45 Akabueze), Rodrigues (Dk. 88 Oltan Karakullukçu), Himmet Ertürk (Dk. 64 Rahman Buğra Çağıran), Yasin Güreler (Dk. 46 Özgür Çek), Kayode, Enes Keskin (Dk.64 Ensar Kemaloğlu), Mustapha Yatabare
GOLLER: Dk. 30 Candeias, Dk. 77 Beridze (Kocaelispor), Dk. 88 Kayode, Dk. 90 Musa Çağıran ( Gençlerbirliği )
SARI KARTLAR: Musa Çağıran, Enes Keskin, Kayode, Nzaba ( Gençlerbirliği ), Burak Öksüz, Harun Tekin (Kocaelispor)
Kocaelispor, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
11'inci dakikada ilk tehlikeli atak Kocaelispor'dan geldi. Yusuf Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Beridze kafa vurdu fakat top Gençlerbirliği Kalecisi Orkun Özdemir'de kaldı.
30'uncu dakikada Kocaelispor oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Candeias, sağ ayağının üzeriyle vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
40'ıncı dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Yatabare ceza sahası içerisinde buluştuğu topu kaleye gönderdi fakat meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
77'nci dakikada Barış Alıcı orta sahada kazandığı topu Beridze ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası top ağlara gitti: 2-0.
88'nci dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Buğra'nın ortasıyla topla buluşan Kayode, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.
90'ıncı dakikada Gençlerbirliği'nde Musa Çağıran, Kocaelispor kalecisi Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.