Kocaelispor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Emir Ortakaya attı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Suat Güz
Göztepe: Lis, Nielsen (Dk. 56 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş (Dk. 90 Tarkan Serbest), Atınç Nukan, İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Yalçın Kayan, Ahmed Ildız, Ensar Aksakal (Dk. 56 Yunus Emre Gedik), Celil Yüksel (Dk. 59 Aliou Traore), Mame Diouf
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Mert Çölgeçen), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 84 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk. 90+3 Alihan Kubalas), Barış Alıcı (Dk. 74 Yusuf Abdioğlu), Tanque (Dk. 84 Atabey Çiçek)
Gol: Dk. 29 Emir Ortakaya (Kocaelispor)
Sarı kartlar : Dk. 59 Atila Turan, Dk. 71 Gökhan Değirmenci, Dk. 90+4 Ertuğrul Sağlam (Teknik direktör) (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.