Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Çiftetelli ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni tek golle mağlup etti. Serdar Dursun'un golüyle kazanan Kocaelispor, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı ve maç sonunda çiftetelli oynadı.

Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken, maçın tek golünü kaydeden Serdar Dursun karşılaşmanın ardından sahada dakikalarca çiftetelli oynadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Kocaelispor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni Serdar Dursun'un ilk yarıda attığı golle maçı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-siyahlılar galibiyeti taraftarıyla kutladı. Maçın ardından tribünlere giderek birbirini kutlayan oyuncular ardından soyunma odasına yöneldi. Takımın tek golünü kaydeden Serdar Dursun ise sahada kalarak çiftetelli müziği eşliğinde bir süre daha oynadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
