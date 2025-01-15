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Kocaelispor, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Antrenmanlara Devam Ediyor

Kocaelispor, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Antrenmanlara Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde sıkı antrenmanlar yapıyor. Yeni transfer Samet Yalçın, Kocaelispor'un büyüklüğünü vurgulayarak, kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor. İlk antrenmanına çıkan Samet Yalçın, "Kocaelispor'a gelmeden önce başka yerlerden bana teklif geldi ama bana Kocaelispor daha cazip geldi. Kocaelispor camiasının büyüklüğü burayı seçmemin en büyük nedeniydi" dedi.

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor'un yeni transferi Samet Yalçın bugün ilk antrenmanına katıldı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve ilk idmanına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Yalçın, "İdmana çıkmak için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Ligin sonunda kupayı kaldırmak istiyorum. Kocaelispor'a gelmeden önce başka yerlerden bana teklif geldi ama bana Kocaelispor daha cazip geldi. Kocaelispor camiasının büyüklüğü burayı seçmemin en büyük nedeniydi. Şampiyonluğa oynamak her zaman mutluluk verici. Çok mücadeleci ve aidiyet duygusu yüksek bir oyuncuyum. Takımıma elimden geldiğince yardımcı olmayı istiyorum" diye konuştu.

"7 puanlık da avantajımız var ama biz bunu görüp eksiklerimizi görmemezlikten gelmiyoruz"

Kocaelispor'un teknik adamı İsmet Taşdemir resmi olarak da gerçekleşen Samet Yalçın transferinden mutlu olduğunu dile getirdi. İsmet Taşdemir, "Bu transfer konusunda bize yardımcı olan Fikret Öztürk'e çok teşekkür ederim. Samet bize elbette ki faydalı olacaktır. 3 yıldır tanıştığımız bir oyuncu. Bu takım için elinden geleni yapacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Son maçlar hakkında da değerlendirmeler de buluna Taşdemir, "Son maça baktığımızda zor bir deplasmandı. Her takımın her takımı yenebildiği bir ligdeyiz. 7 puanlık da avantajımız var ama biz bunu görüp eksiklerimizi görmemezlikten gelmiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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