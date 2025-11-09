Haberler

Kocaelispor, Galatasaray'ı Ahmet Oğuz'un Yorumlarıyla Kutladı
Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçını taraftarlarının desteği sayesinde kazandıklarını belirtti. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu futbolcu, taraftara teşekkür ederek, "Bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutlu ettiler. Son dakikaya kadar hep arkamızdaydılar. Bence onların sayesinde kazandık. Çok iyi mücadele ettik. Bunu sahaya yansıtıp 3 puan almayı başardık. Herkesin ayağına yüreğine sağlık" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
