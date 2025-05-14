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Kocaelispor, Galatasaray'dan Kiralanan Kaleci Batuhan Şen ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, Galatasaray'dan Kiralanan Kaleci Batuhan Şen ile Yollarını Ayırdı
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Kocaelispor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Batuhan Şen'in opsiyonunu kullanmadığını açıkladı. Kulüp, futbolcunun kiralık sözleşmesini 14 Mayıs 2025 itibarıyla sona erdirdiğini duyurdu.

Kocaelispor, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Batuhan Şen'in opsiyonunu kullanmadığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da yeni sezonun hazırlıkları başladı. Bir yandan teknik direktör arayışını sürdüren yeşil-siyahlılar, bir yandan da futbolcu planlamasında kalacak ve gidecek oyuncularla görüşmeler yapıyor. Kulüpte ilk resmi ayrılık kaleci Batuhan Şen ile oldu. Bu sezon Esenler Erokspor ve Boluspor maçlarında 90 dakika sahada kalan ve Iğdır FK deplasmanında da 44 dakika süre alan Şen'in opsiyonu kullanmadı.

Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in transferi esnasında Galatasaray ile imzalanmış olan satış sözleşmesi kapsamında kulübümüze bahşedilen satın alma opsiyonu ve futbolcumuz ile aramızda imzalanan sözleşme kapsamında kulübümüze bahşedilen uzatım opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiş olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki kiralık sözleşme 14.05.2025 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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