Haberler

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da gol atamayarak, devreyi golsüz eşitlikle tamamladı.

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada konuk takımda Tiago Çukur ceza yayının solunda Serginho verkaç yaptı. Bu oyuncunun kalenin sol üst köşesine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan topu taşıyan Serginho, ceza yayının önünde şut denedi, son anda araya giren savunma topu kornere çeldi.

44. dakikada serbest vuruş kullanan Ahmet'in ortasında arka direkte topla buluşan Show sağ ayağının üstüyle topu kaleye göndermeyi denedi ancak top yan ağlarla kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Cafumana Show, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Daniel Agyei, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Habib Ali Keita, Karol Linetty, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Tayfur Bingöl, Esat Yusuf Narin, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Shavy Babicka, Serginho, Tiago Çukur,

Yedekler: Berke Can Evli, Daniele Verde, Tarık Buğra Kalpaklı, Fatih Kurucuk, Sam Larsson, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Ahmed Traore, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Sarı kart: Cafumana Show (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında beşinci gol de geldi! Neler oluyor neler

Beşinci gol geldi! RAMS Park'ta yıllarca unutulmayacak bir maç oluyor
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Korkulan oldu!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Çalışan annelere müjde: SGK 'analık ödeneği' süresini uzattı

Çalışan annelere müjde! Süre uzadı, maaş arttı
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu