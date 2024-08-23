Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Markao (Dk. 61 Mijo Caktas)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Süleyman Koç (Dk. 67 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Tasev (Dk. 88 Mustafa Fettahoğlu), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 88 Özgür Sert), Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu

GOL: Dk.44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor),

SARI KART: Markao (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

44'üncü dakikada Kocaelispor öne geçti. Kazanılan kornerde Muharrem Cihan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Mendes'in sert şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Kaleciden seken topu sağ çaprazda önünde bulan Markao'nun şutunda top kale direğinin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor rakibini 1-0 mağlup etti.