Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçta Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle Kocaelispor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Kocaelispor sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada sol kanattan Kocaelispor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mendes'in kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu kornere çeldi.

23. dakikada ceza sahası sol çaprazından Pedrinho'nun şutunda top kaleci Mehmet'te kaldı.

44. dakikada sol kanattan Muharrem Cinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğulcan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

75. dakikada soldan Celal'in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Salih'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

84. dakikada Sefa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Pedrinho (Yusuf Cihat Çelik dk. 86), Barış Alıcı (Yunus Emre Gedik dk. 70), Isaac Mendes (Furkan Gedik dk. 86), Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk.70), Marcos Alves (Miji Caktas dk.61)

Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Muhammed Furkan Özhan dk.67), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Yakup Kırtay dk. 44), Celal Hanalp, Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk.67)), Giovanni Crociata, Sefa Akgün (Özgür Sert dk.88), Toni Tasev (Mustafa Fettahoğlu dk.88), Eren Tozlu

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Gökhan Akkan, Muhammed Emin Yavaş, Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 44) (Kocaelispor)

Sarı Kart: Marcos Alves (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Oğulcan Çağlayan Trendyol kocaeli Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi!
title