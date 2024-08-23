Kocaelispor Erzurumspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Kocaelispor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor Erzurumspor maçı hangi kanalda? Kocaelispor Erzurumspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kocaelispor Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kocaelispor Erzurumspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

KOCAELİSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Erzurumspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

KOCAELİSPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Erzurumspor Maçı, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak. Kocaelispor-Erzurumspor Maçı, saat 21:00 başlayacak.

KOCAELİSPOR ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kocaelispor Erzurumspor maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

KOCAELİSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor Erzurumspor maçı, Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.