Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Emir Ortakaya. Çaykur Rizespor AŞ ile kulübümüz arasında futbolcu Emir Ortakaya'nın nihai transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Futbolcu Emir Ortakaya ile kulübümüz arasında 2 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ortakaya, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.