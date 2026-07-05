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Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

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Kocaelispor, eski oyuncusu stoper Emir Ortakaya’yı Çaykur Rizespor’dan transfer ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ortakaya, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlı formayla 31 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Emir Ortakaya. Çaykur Rizespor AŞ ile kulübümüz arasında futbolcu Emir Ortakaya'nın nihai transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Futbolcu Emir Ortakaya ile kulübümüz arasında 2 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ortakaya, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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