Kocaelispor, Deplasmanda RAMS Başakşehir ile Karşılaşacak

Güncelleme:
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Son üç maçını kazanarak formda olan Kocaelispor, bu maçta galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın RAMS Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
