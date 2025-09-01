Kocaelispor, Darko Churlinov'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, kadrosuna Kuzey Makedonyalı milli kanat oyuncusu Darko Churlinov'u kattı.

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, Makedon sol kanat oyuncusu Darko Churlinov'u kadrosuna kattı. 25 yaşındaki milli sporcuyla sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov'un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kariyerine ülkesinde başlayan ve Köln altyapısında devam eden Churlinov, Stuttgart, Schalke 04, Burnley ve Jagiellonia Bialystok formaları giydi. Geçen sezon kiralık olarak Polonya Süper Ligi Ekstraklasa takımlarından Bialystok'ta oynayan Darko Churlinov, 16 yaşında ilk kez ülkesinin milli formasını sırtına geçirdi. Hücum hattının farklı mevkiilerinde oynayan Churlinov'un Avrupa ligi ve Konferans ligi deneyimi de bulunuyor. - KOCAELİ