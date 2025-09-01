Kocaelispor, Darko Churlinov ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

KOCAELİSPOR, Kuzey Makedonyalı futbolcu Darko Churlinov (25) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, hücum oyuncusu Darko Churlinov'un transferi konusunda futbolcunun kulübü Premier Lig ekiplerinden Burnley ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kente gelen Darko Churlinov, Körfez Burunga Tesisleri'nde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kutsal renklere hoş geldin Churlinov. İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Burnley FC ile kulübümüz arasında futbolcu Darko Churlinov'un kulübümüze nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup, Darko Churlinov ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Darko Churlinov, geçen sezon kiralık olarak Polonya ligi ekiplerinden Jagiellonia Bialystok formasını giydi. 26 lig maçının 21'inde ilk 11'de başlayan Churlinov, 5 gol ve 3 asitlik skor katkısında bulundu.