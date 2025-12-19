Haberler

Tayfur Bingöl attığı golden sonra Uğurcan Bekçi tişörtü açtı

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Antalyaspor karşısında önemli bir galibiyet elde ederken, Tayfur Bingöl attığı gol sonrasında silahlı saldırıya uğrayan meslektaşı Uğurcan Bekçi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtü göstererek ona destek mesajı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, Antalyaspor ile karşılaşırken, ev sahibi ekibin ikinci golünü atan Tayfur Bingöl, golden sonra silahlı saldırıya uğrayan ve yaşam mücadelesi veren futbolcu Uğurcan Bekçi'nin fotoğrafının yer aldığı tişört açtı.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kocaelispor'un üstünlüğü ile tamamlanırken, Tayfur Bingöl attığı golün ardından Ahmet Oğuz ile birlikte, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren meslektaşı Uğurcan Bekçi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtü tribünlere gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
