Kocaelispor, Trabzonspor maçına 16 Ocak pankartıyla çıktı

Kocaelispor, Trabzonspor ile oynadığı maçta '16 Ocak Basın Onur Günü Kutlu Olsun' pankartıyla seremoniye çıkarak basın mensuplarını onurlandırdı.

Kocaelispor, Trabzonspor maçında seremoniye '16 Ocak Basın Onur Günü Kutlu Olsun' pankartıyla çıkarak, basın mensuplarını unutmadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabaka öncesinde Kocaelispor seremoniye çıkarken, '16 Ocak Basın Onur Günü Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet fikrini ilk kez tartışmaya açtığı, devletin önemli ve gizli konularında basın mensuplarından görüşlerini aldığı basın toplantısını yaptığı günün yıl dönümü olan 16 Ocak, her yıl bilhassa İzmit'te ve Türkiye genelinde 'Basın Onur Günü' olarak kutlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
