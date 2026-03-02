Haberler

Kocaelispor tribünündeki kaçak Beşiktaşlı için suç duyurusu

Güncelleme:
Beşiktaş taraftarı M.T., Kocaelispor tribününe izinsiz girip provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Kocaelispor Kulübü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Kulüp, durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kocaelispor tribününe kaçak giren ve maç esnasında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Beşiktaşlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Stadyuma kendisine ait olmayan karta giren şahsın provokatif paylaşımlar yaptığı görüldü ve hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Geçen ay oynanan kupa maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar ve Kocaeli Stadyumu'nda deplasman tribününe verilen hasar tepki toplamıştı. İki kulübün taraftar gruplarının yaptığı açıklamalarda gerginliği artırırken, cumartesi günü oynanan maçta tribünler arasında olumsuzluk yaşanmadı. Kocaelispor taraftarının büyük tepkisini çeken durum; ev sahibi takım taraftarına ait olan 112 numaralı blokta maçı izleyen ve maçtan paylaşımlar yapan Beşiktaşlı bir taraftar oldu.

Kocaelispor tribünlerinde tespit edilen Beşiktaşlı taraftarın sosyal medya paylaşımları Kocaelispor Kulübü'nün dikkatinden kaçmadı. Kendisine ait olmayan Passolig kartıyla Kocaelisporlu taraftar gibi tribüne giren ve sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımlarıyla Kocaelispor taraftarının tepkisini çekti. Durumu fark eden Kocaelispor Kulübü söz konusu hesap ve sahibi hakkında tahkikat başladı. Yeşil-siyahlılar, M.T. adlı Beşiktaş taraftarının başkasının Passolig kartıyla maça girdiğini ve provokatif paylaşımlar yaptığını belirleyerek suç duyurusunda bulundu.

Kocaelispor'dan açıklama

Kocaelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son oynadığımız müsabakada stadyumumuzda bulunan 2012 numaralı locada M. T. isimli şahsın müsabakayı izlediği esnada provokatif paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Kulübümüzce yapılan tahkikat neticesinde malum kişinin stadyumumuza kendine ait Passolig kartı ile girmediği tarafımızca tespit edilmiştir. Bugün itibarıyla ilgili şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ilgili maddelerine muhalefet suçundan dolayı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulmuştur. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine sunarız" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
