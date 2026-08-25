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Kocaelispor, Hulisi Destici'yi 4 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Kocaelispor, Hulisi Destici'yi 4 Yıllığına Kadrosuna Kattı
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Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Hulisi Destici ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Hulisi Destici ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği ile orta saha oyuncusu Hulisi Destici'nin nihai transferi konusunda mutabakata vardı. Kocaelispor, oyuncuyla 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gençlerbirliği arasında futbolcu Hulisi Destici'nin kulübümüze nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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