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Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan ile Taraftara Özür

Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan ile Taraftara Özür
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Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor, oynadığı 3 maçı da kaybedince taraftardan tepki aldı. Golcü oyuncu Oğulcan Çağlayan, özür diledi ve kutlamaların stadyumda yapılmasını istedi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig'i garantiledikten sonra oynadığı 3 maçı da kaybeden Kocaelispor'da taraftarın tepkisi üzerine golcü oyuncusu Oğulcan Çağlayan mağlubiyetler için özür diledi, kutlamada stadın dolmasını istedi.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor'da üst üste alınan mağlubiyetler taraftarın tepkisine neden oldu. Kulüp başkanı Recep Durul, yöneticiler, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcular 'Şampiyon takıma yakışmayacak oyun ve sonuç' eleştirilerinin odağında kaldı. Kulübün başarılı oyuncularından Oğulcan Çağlayan ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taraftarından özür diledi ve kutlamalarda stadyumun dolmasını istedi.

"Stadyumda 35 bin, ekran başında yüzbinler olarak kutlama hazzını yaşayalım"

Golcü futbolcu Oğulcan kendisi için özel olduğunu belirttiği fotoğraf kareleriyle birlikte yaptığı paylaşımında, "Bu kareler benim için çok özel. Bu şehirde çocuklar Kocaelispor'u tutar. 16 yıllık özleme son verdiğimiz bu sezonda sizden gelen kutlama kareleri beni çok mutlu ediyor. Son 3 haftada alınan sonuçlar ile sizi üzdüğümüzün farkındayız, özür dileriz. Pazar günü; stadyumda 35 bin, ekranları başında yüz binlerce kişi olarak bu hazzı doyasıya yaşayalım. Sonuna kadar hak ettik, her anıyla gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocaelispor, Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak şampiyon olduğu hafta deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1, kendi evinde Boluspor'a 4-3 ve son olarak Iğdır FK'ya 4-0 mağlup oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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