Kocaelispor'dan Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Ziyaret
Kocaelispor'un futbolcusu Dan Agyei, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti ve öğretmenlerin özel gününü kutladı. Agyei, imzalı forma hediye ederek öğretmenlere sürpriz yaptı.

Kocaelispor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlıların futbolcusu Dan Agyei, öğretmenlerin konferans salonunda düzenlediği etkinliğe kimsenin haberi olmadan katılarak sürpriz yaptı.

Etkinlik sırasında salonun kapısından içeri giren Agyei'yi gören öğretmenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm öğretmenlerin bu özel gününü tek tek kutlayan Kocaelisporlu oyuncu, 58 öğretmenin bulunduğu listeden rastgele seçtiği 41. sıradaki öğretmen Binnur Ertaş'a kaptan Gökhan Değirmenci'nin imzalı formasını hediye etti. İsmi anons edilince şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan Ertaş, forma hediyesi için Agyei'ye teşekkür etti.

Öğretmenlerle toplu fotoğraf çektiren Dan Agyei, okuldan ayrılırken bu kez öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tribün coşkusunu aratmayan sevgi gösterileriyle Agyei'ye "3'lü" çektiren öğrenciler, "I love you Agyei" tezahüratlarıyla futbolcuyu uğurladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
