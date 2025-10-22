Haberler

Kocaelispor'dan Öğrencilere Özel Ziyaret

Güncelleme:
Kocaelispor, futbolcularıyla okullarda öğrencilerle buluşarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Hrvoje Smolcic, gösterilen ilgiden duygulandığını belirtirken, genç kaleci Serhat Öztaşdelen taraftara layık olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Kocaelispor, futbolcuları ile öğrencileri okullarda buluşturmaya yeniden başladı. Öğrencilerin ilgisinden memnun olan Hrvoje Smolcic, "Oynadığım diğer ülkelerde de taraftar ilgisi gördüm ama bu kadar yoğun ilgi hiç görmedim. Beni duygulandırdı" dedi. Genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen ise taraftara layık olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 'Bu şehirde çocuklar Kocaelispor'u tutar' sloganıyla geçen yıl başlattığı okul ziyaretlerine bu yıl da devam ediyor. Devlet okulu ya da özel okul ayrımı yapmadan futbolcularıyla öğrencileri buluşturan Körfez ekibi, bu sezon ilk ziyaretinde İzmit Şeyh Edebali Ortaokulu'na konuk oldu. Okul müdürü Metin Manay'ın ev sahipliğinde, kulüp organizasyon müdürü Mehmet Açık'ın eşliğinde başarılı futbolcular Hrvoje Smolcic ve genç kaleci Serhat Öztaşdelen'i yaklaşık bin 200 öğrenciyle bir araya geldi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi

Organizasyonun başladığı günden bu yana onlarca okuldan davet alan ve futbolcuların antrenman ve maç programını aksatmadan ilçe ilçe gezerek çocukların gönlünü kazanan Kocaeli ekibinde futbolcular, kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun kaldı. Hayranı oldukları futbolcuların okullarına geleceğini öğrenen öğrenciler, öğretmenler ve idarecileriyle birlikte hazırlık yaptı. Okullarını Smolcic ve Serhat için süsleyen ortaokul öğrencileri unutamayacakları bir gün geçirdi. Bayraklar asıldı, yüzler yeşil-siyaha boyandı. Heyecanın yüzlere yansıdığı etkinlikte; her öğrenciye 2'şer adet futbolcu kartı, 2 çocuğa Smolcic ve Serhat forması, 32 sınıfa da pişmaniye, atkı, bileklik, kitap ayracı ve maskot köpekbalığı oyuncağı çekilişle hediye edildi.

Smolcic, "Daha önce bu kadar yoğun ilgi görmedim"

Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hrvoje Smolcic, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük ilgi vardı. İmza almak için gösterilen ilgiden çok duygulandım. Ağlayanlar bile oldu. Daha önce oynadığım ülkelerde de taraftar ilgisi gördüm ama buradaki kadar yoğun ilgi hiç görmedim" dedi. Genç file bekçisi Öztaşdelen ise, "Taraftarın Kocaelispor'a ilgisinden çok memnunuz. Onara layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
