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Kocaelispor'dan kurumsallaşma hamlesi

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Kocaelispor, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında alanında uzman dört kişilik danışmanlık ekibiyle sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kocaeli spor, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında alanında uzman dört kişilik danışmanlık ekibiyle sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mali şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda kurumsal yönetim ve kontrol anlayışının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na ilişkin yönetmelik ve tebliğler, ayrıca Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda kulübün etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

Danışmanlık hizmeti kapsamında mali kararlar ve hukuki işlemlerde iç kontrol mekanizmalarının kurulması, risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesi, muhasebe ve raporlama bilgi sisteminin geliştirilmesi ile gerekli görülmesi halinde şirketleşme sürecine yönelik ön hazırlık çalışmalarının yapılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda muhasebe profesörü, ticaret hukuku profesörü, bağımsız denetçi serbest muhasebeci ve mali müşavir ile spor hukuku uzmanı avukattan oluşan dört kişilik danışmanlık ekibiyle sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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