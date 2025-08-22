Kocaelispor'dan Kadıköy'e çıkartma! Biletler 3 dakikada satıldı
Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor'da taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını 3 dakikada satın aldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.
2 BİN 250 TARAFTAR GİDECEK
Yeşil-siyahlı taraftarlar için Fenerbahçe maçında deplasman tribününde stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında, 2 bin 250 biletlik yer ayrıldı.
3 DAKİKA İÇİNDE TÜKETİLDİ
Bin 235 liradan biletler bugün satışa çıktı ve kişi başına bir bilet alma hakkı verilmesine rağmen 3 dakika içinde tüm biletler satıldı.
SÜPER LİG'DE 41. RANDEVU
Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, Fenerbahçe'ye 41. kez rakip olacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 40 müsabakada sarı-lacivertliler 20 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar da 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 71 golüne, Kocaelispor 32 golle karşılık verdi.