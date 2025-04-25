Kocaelispor'dan Bülent Uygun'un Kızına Başsağlığı Mesajı
Kocaelispor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı. Kulüp, Uygun ailesine başsağlığı diledi.
Kocaelispor, teknik direktör Bülent Uygun'un 28 yaşında hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendik. Almina Tude hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor