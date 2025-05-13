Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Kocaelispor'dan ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir'in yeni takımı belli oldu. Taşdemir, Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra memleketi Iğdır'ın takımı Iğdır FK'nın başına geçmesi bekleniyor.

1. Lig'de şampiyon olan ve 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Kocaelispor'dan ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir'in yeni takımı belli oldu.

ŞAMPİYON YAPTI, AYRILDI

Kocaelispor, 1. Lig'de 72 puanla şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ayrılığı sonrası göreve gelen İsmet Taşdemir, Kocaelispor'a veda etti.

MEMLEKETİNİN TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; İsmet Taşdemir'in Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra memleketi Iğdır'ın takımı Iğdır FK'nın başına geçmesi bekleniyor.

Iğdır FK ise sezonu 58 puanla tamamladı ve play-off'a katılma şansını kaçırdı. Iğdır ekibi, gelecek sezonda da 1. Lig'de boy gösterecek.

Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.