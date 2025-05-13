Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak

1. Lig'de şampiyon olan ve 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Kocaelispor'dan ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir'in yeni takımı belli oldu.

ŞAMPİYON YAPTI, AYRILDI

Kocaelispor, 1. Lig'de 72 puanla şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ayrılığı sonrası göreve gelen İsmet Taşdemir, Kocaelispor'a veda etti.

MEMLEKETİNİN TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; İsmet Taşdemir'in Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra memleketi Iğdır'ın takımı Iğdır FK'nın başına geçmesi bekleniyor.

Iğdır FK ise sezonu 58 puanla tamamladı ve play-off'a katılma şansını kaçırdı. Iğdır ekibi, gelecek sezonda da 1. Lig'de boy gösterecek.