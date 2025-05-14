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Kocaelispor'da Teknik Asbaşkanlık Koltuğu Abidin Akyol'a Emanet

Kocaelispor'da Teknik Asbaşkanlık Koltuğu Abidin Akyol'a Emanet
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Süper Lig'e dönen Kocaelispor'da Osman Çakır'ın istifası sonrası teknik asbaşkanlık görevine Abidin Akyol getirildi. Kulübün transfer komitesi de belirlendi.

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor'da Osman Çakır'ın istifasıyla boşalan asbaşkanlık koltuğuna Abidin Akyol getirildi. Kulübün transfer komitesi de açıklandı

2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da Osman Çakır'ın istifasının ardından boşalan teknik asbaşkanlık koltuğuna Abidin Akyol getirildi. Kulübün transfer komitesinde ise kulüp başkanı Recep Durul, yöneticiler; Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol görev yapacak.

Yönetim kurulu toplantısında belirlendi

Kocaelispor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olağan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlara göre; takımımızın Teknik Asbaşkanlık görevine Abidin Akyol getirilmiştir. Başkanımız Recep Durul, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Veli Başkurt, Ahmet Arık ve Abidin Akyol, Transfer Komitesini oluşturmaktadır." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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