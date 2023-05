Kocaelispor'da Seçimli Genel Kurul ertelendi

Seçimli genel kurul heyecanı yaşanan Kocaelispor'da mevcut başkan Engin Koyun, "Ben bir dönem daha devam etmek ve ondan sonra bırakmak istiyorum. 3 yılda takımı Süper Lig'e çıkarma ve orada da başarılı olarak yeniden Avrupa'ya gitme hedefimiz var. Ben kulübü 1. Lig'de değil, Süper Lig'de devretmek istiyorum. Herkes sabırlı olsun" dedi.

Kocaelispor'un Seçimli Mali Genel Kurulu çoğunluk sağlanamadığı için 3-4 Haziran tarihlerine ertelendi. Mevcut kulüp başkanı Engin Koyun, "Adaylığım devam ediyor. Başka adayların çıkmasına da saygı duymak lazım. Şu ana kadar Kocaelispor'a başkan bulamazken şimdi adayların çıkacak olması, birkaç ismin konuşulması bile iyi bir şey. Kendileri için değil Kocaelispor için mücadeleye hazır olduklarını söylüyorlar. Kocaelispor'a bu ortamı getirmek bile başarıdır. Birçok şehirde kulüpler aday bulamıyorlar, kayyum atanıyor. Burada kulüp olarak geldiğimiz nokta, sıkıntısız takım olmamız, mali açıdan sorunsuz olmamız, başarıyı yakalamamız talepleri artırıyor. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"Yönetim kurulumu yarı yolda bırakmam"

Kocaelispor Kulüp Başkanlığı'na aday olması beklenen isimlerden Yaşar Can'ın kendisinin yol vermesi halinde aday olmak istediğini belirten açıklamaları üzerine, Yaşar Can lehine adaylıktan çekilme ihtimalinin sorulması üzerine Engin Koyun, "Öyle bir şey olabilir mi? Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hareket ediyoruz. Yarısından fazlası diğer listeye geçer, hamle yaparsa ancak o zaman 'Sıkıntı var' deriz. Fakat şu an bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla devam etme kararı aldık. Ben yönetim kurulumu yarı yolda bırakır mıyım. Benim en zor günümde şehir karşımızdayken, her maç küfür yerken, küme düşmüşken, kimse elini cebine atmazken yanımda olmuş arkadaşlarımı yüz üstü bırakır mıyım? Adaylıktan geri dönsem onlara saygısızlık etmiş olmaz mıyım? Bu saatten sonra geri adım atmak benim tavrım değil, etik de değil. Yaşar kardeşim geldi, niyetini söyledi ve destek istedi. Biz aday olmadan önce gelseydi düşünebilirdim. Adaylığımız devam ediyor. Bazı şeyler zamanı gelince olur. Zamansız işlere kimse kalkışmamalı. Bu kulübün nereden nereye geldiğine bakılmalı. Nereden aldık, nereye getirdik. Bunca sıkıntılar çektik. Artık her şeyi çok daha iyi biliyoruz. Başarıyı yakalamışız. Altyapı ve tesisleşme adımlarımız sürüyor. Birçok noktada tecrübe ve avantajımız var. Bu durumdaki insanın devam etmesini herkesin desteklemesi lazım. Şehirde de 'Başarı ve tecrübe devam etsin' algısı var. Şehirde huzur ve bütünlük de sağlanmış durumda. Neden yanında olmuyorsunuz? Benim reklama ya da başka bir şeye ihtiyacım yoktu. Başarıysa başarı elde edildi. Reklamsa reklam da yapıldı. Bu kulübün hedefleriyle ilgili önemli adımlar atıldı" açıklamasında bulundu.

"Kocaelispor'u nelerin beklediği bilinmeli"

Engin Koyun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yaşar Bey de sağ olsun yaptıklarımızı takdir ediyor. Maddi olarak neler yaptığımızı da biliyor. Aday olmasında benim açımdan hiçbir sakınca yok. Kongrede üyeler ne karar verirse saygı duyarız. Yaşar Bey iyi bir Kocaelispor'ludur. Kendisini takdir de ederim. Bizden sonra gelecek arkadaşların Kocaelispor'u neyin beklediğini bilmesi ve buna hazırlıkları olması lazım. 'Aday olacağım' diyerek aday olunmuyor. Yaşar Bey mutlaka hazırlıklarını yapmıştır, ona inanıyorum. Bu işlerin altından da kalkar. ve aday olsa da olmasa da ağabey-kardeş ilişkimiz bozulmaz. Yaşar Can sevdiğim, değer verdiğim, kıymetli arkadaşımızdır. Aday olursa da saygı duyarım. O da her şeyin farkında. Aday olunabilir elbette ama şu an yeniden başlamak zaman kaybı. Zamanı ve yeri bugün değil. Zamanı geldiğinde zaten bırakacağım. Burası babamın yeri değil, tapulu yerim de değil. Yarın bir gün elbette bırakacağız. Ben bir dönem daha devam etmek ve ondan sonra bırakmak istiyorum. 3 yılda takımı Süper Lig'e çıkarma ve orada da başarılı olarak yeniden Avrupa'ya gitme hedefimiz var. Ben kulübü 1.Lig'de değil, Süper Lig'de devretmek istiyorum. Herkes sabırlı olsun. Bize inansın ve güvensin. Ben Kocaelispor'un başkanıyım ve adaylığım devam ediyor."

"Tahir Başkan seçim işlerine karışmaz, taraf olmaz"

Kocaelispor'un en büyük mali destekçisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile adaylık sürecine dair değerlendirme yapıp yapmadıkları konusunda ise Engin Koyun, "Tahir Başkan karışmaz. Karışması da doğru değildir. Kongreye gelir, aday veya adayları tebrik eder, kazananın da yanında olur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mız çok ciddi destek verdi, vermeye de devam edecek. Bunu kendisi de beyan etti. Fakat kongrede seçimin tarafı olmaz. Dikkat ediyor. Liste yaparken bile hiç müdahale etmedi, tavsiyesi bile olmadı. Biz Kocaelispor'a başkan seçiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı olayın merkezine taşımak ona zarar verir, başka şey olmaz. Tarafsızdır. Tahir Başkan'ın duruşu da budur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ